Львов предлагает 10 новых гостиниц к Госпрограмме по подготовке ЧЕ-12

Львовский горсовет и облгосадминистрация предлагают включить в Генеральный план инфраструктуры размещения 10 новых гостиниц, среди которых 8 находится во Львове и 2 – во Львовской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующие предложения уже внесены на рассмотрение Министерства культуры и туризма.

В то же время, пока изменения к Генеральному плану не будут утверждены на уровне Кабинета министров информация о том, какие именно гостиничные объекты предложено включить в этот документ, разглашаться не будет.

Львовский горсовет особое внимание обращает на объекты, расположеные в пределах государственного историко - архитектурного заповедника (зона ЮНЕСКО) и исторического ареала. Управление охраны исторической среды составило список таких проектов, формирует соответствующую карту и будет информировать о них ЮНЕСКО.

Утверждение нововведений к Государственной целевой программе подготовки к Евро-2012 состоится в конце марта.