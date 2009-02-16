Верхний ярус «Донбасс Арены» полностью “оброс” сидениями

На верхнем ярусе «Донбасс Арены» полностью завершен монтаж сидений. Как сообщили УНИАН в пресс-службе стадиона, в целом их здесь установлено 16 830 единиц.

Сейчас работы переместились на этаж ниже - на средний ярус. При этом новые кресла не распаковывают, чтобы они не покрывались пылью, а прикрепляют к трибунам обвёрнутыми в полиэтиленовые пакеты.

Надписи Shakhtar и Donetsk появятся на нижнем ярусе «Донбасс Арены» и будут выложены креслами белого и черного цветов на основном оранжевом фоне.