Верхний ярус «Донбасс Арены» полностью “оброс” сидениями
11:17, 16 февраля 2009Футбол 2012
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Прямо в полиэтилене, чтоб не запылились
На верхнем ярусе «Донбасс Арены» полностью завершен монтаж сидений. Как сообщили УНИАН в пресс-службе стадиона, в целом их здесь установлено 16 830 единиц.
Сейчас работы переместились на этаж ниже - на средний ярус. При этом новые кресла не распаковывают, чтобы они не покрывались пылью, а прикрепляют к трибунам обвёрнутыми в полиэтиленовые пакеты.
Надписи Shakhtar и Donetsk появятся на нижнем ярусе «Донбасс Арены» и будут выложены креслами белого и черного цветов на основном оранжевом фоне.
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