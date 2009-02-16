Львовским студентам прочитают лекции о Евро-2012

Департамент Евро 2012 Львовского городского совета с марта начинает разъяснительную программу «Евро 2012 для львовян», в рамках первого этапа которой на протяжении месяца будет проведена серия открытых лекций в самых больших высших учебных заведениях Львова.

Как сообщают в пресс-службе горсовета, мероприятие проводится с целью объективного информирования о значении для Львова проведения Евро 2012, а также об экономическом и социальном эффекте от него.

Основными докладчиками для студентов станут должностные лица городского совета и облгосадминистрации, ответственные за организацию Евро 2012 во Львове, а также эксперты.

Еще одним из направлений работы с молодежью в рамках приближения Евро-2012 есть подготовка и привлечение молодых львовян к волонтерскому движению и это еще одна цель запланированной акции.