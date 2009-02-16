Рауль побил рекорд «Реала»

Нападающий мадридского "Реала" Рауль побил клубный рекорд по количеству забитых мячей.

Как сообщает AP, в воскресенье в очередном туре испанского чемпионата по футболу Рауль забил гол в ворота "Спортинга" из Хихона, который стал для него 308-м в составе "королевского клуба".

Таким образом, футболист превзошел достижение Альфредо ди Стефано, выступавшего за "Реал" с 1953 по 1964 годы.

31-летний Рауль выступает за "Реал" 15-й сезон и провел в составе команды 504 матча. Вместе с мадридским клубом он шесть раз выиграл чемпионат Испании и трижды Лигу чемпионов.

Нападающему принадлежат еще два бомбардирских рекорда. Рауль является лучшим бомбардиром в истории сборной Испании по футболу: он забил 44 мяча в 102 матчах. Кроме того, 10 декабря 2008 года футболист стал лучшим бомбардиром в истории еврокубков. Тогда Рауль забил два мяча в ворота "Зенита" и довел общее число своих голов до 66.

Лента.ру