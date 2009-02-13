Сборная Украины по футболу поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА

Национальная сборная Украины по футболу в февральском рейтинге Международной футбольной ассоциации (ФИФА), по сравнению с аналогичным январским реестром, поднялась на две позиции и заняла 14-ю ступеньку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, об этом говорится в обнародованном ФИФА 11 февраля обновленном рейтинг-письме национальных сборных стран мира.

Соперники Украины в отборе к чемпионату мира-2010 Хорватия, Англия и Андорра сохранили свои позиции, а вот Беларусь и Казахстан утратили соответственно 9-ю и 7-ю рейтинговые ступеньки.

Рейтинг ФИФА:

1. (1) Испания

2. (2) Германия

3. (3) Нидерланды

4. (4) Италия

5. (5) Бразилия

6. (6) Аргентина

7. (7) Хорватия

8. (8) Англия

9. (9) Россия

10. (10) Турция

11. (11) Франция

12. (11) Португалия

12. (11) Чехия

14. (16) Украина

15. (19) Парагвай

...

90 (81). Беларусь

140 (133). Казахстан

195 (195). Андорра.