Стадионы Донецка разделит скоростная трасса

Два донецких стадиона – “Донбасс Арену” и “Олимпийский” - разделит скоростная трасса, строительство которой по проекту реконструкции дорог города должно вскоре начаться.

Как сообщают в пресс-службе “Донбасс Арены”, сегодня на этом участке уже демонтируют рекламные щиты и готовят территорию к началу дорожных работ.

По словам заместителя директора главного управления градостроительства и архитектуры Донецка Дмитрия Навроцкого, сначала планировали построить между двумя стадионами или подземный тоннель, или полноценную эстакаду. Впоследствии первый вариант отклонили через угрозу повреждения многочисленных коммуникаций под землей. А что касается эстакады, то когда сделали расчеты, оказалось, что высота лестницы для пешеходов будет минимум 11 метров.

Учитывая количество людей, которые в дни матчей будут отправляться на 50-тысячный стадион и назад, это опасно - кто-то кого-то может толкнуть в толпе и падение из такой высоты станет смертельным. Потому было принято решение совместить частично элементы эстакады и элементы тоннеля.

Следовательно, на этом участке улицу немного углубят, а над ней возведут эстакаду со скоростной магистралью и новыми трамвайными путями. Трасса будет 4-полосной плюс еще две полосы для «съезда».

Как заверяют проектировщики, с высоты эстакады, которая растянется почти на полкилометра, будет открываться ошеломляющий вид на «Донбасс Арену» - так называемый транзитный обзор. Под эстакадой планируется разместить пешеходную зону, парковки и магазины.

Кстати, добираться на стадион тоже будет легко. Как минимум, объездной дорогой, строительство которой сейчас вышло на финишную прямую.

По плану, и трасса на эстакаде, и объездная дорога должны быть сданы до 2012 года.