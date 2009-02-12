Результаты футбольных сборных мира
Украина выиграла у Сербии - 1:0
Вчера завершился день товарищеских игр между футбольными сборными:
Израиль - Венгрия 1:0
Польша - Уэльс 1:0
Латвия - Армения 0:0
Молдова - Македония 1:1
Лихтенштейн - Исландия 0:2
Кипр - Словакия 3:2
Казахстан - Эстония 2:0
Литва - Андорра 3:1
Турция - Кот д`Ивуар 1:1
Румыния - Хорватия 1:2
Марокко - Чехия 0:0
Греция - Дания 1:1
Австрия - Швеция 0:2
Швейцария - Болгария 1:1
Германия - Норвегия 0:1
Тунис - Нидерланды 1:1
Бельгия - Словения 1:0
Франция - Аргентина 0:2
Португалия - Финляндия 1:0
Испания - Англия 2:0
Кувейт - Азербайджан 1:1
Алжир - Бенин 2:1
Ливия - Уругвай 2:3
Мозамбик - Малави 2:0
Того - Буркина Фасо 1:1
Камерун - Гвинея 3:1
Ангола - Мали 0:4
Египет - Гана 2:2
ЮАР - Чили 0:2
Ямайка - Нигерия 0:0
Сборная Украины выиграла матч у сборной Сербии, заняв первое место на чемпионате Кипра.
Украина - Сербия 1:0 (Назаренко 16). Гол забит дальним ударом в девятку.
Сборная выступила в составе: Худжамов, Мандзюк, Русол, Шевчук, Пашаев (Чигринский 46), Тимощук, Назаренко, Калиниченко (Ротань 90+1), Левченко, Воронин (Гоменюк 46), Девич.