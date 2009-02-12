Результаты футбольных сборных мира

Украина выиграла у Сербии - 1:0

Вчера завершился день товарищеских игр между футбольными сборными: Израиль - Венгрия 1:0 Польша - Уэльс 1:0 Латвия - Армения 0:0 Молдова - Македония 1:1 Лихтенштейн - Исландия 0:2 Кипр - Словакия 3:2 Казахстан - Эстония 2:0 Литва - Андорра 3:1 Турция - Кот д`Ивуар 1:1 Румыния - Хорватия 1:2 Марокко - Чехия 0:0 Греция - Дания 1:1 Австрия - Швеция 0:2 Швейцария - Болгария 1:1 Германия - Норвегия 0:1 Тунис - Нидерланды 1:1 Бельгия - Словения 1:0 Франция - Аргентина 0:2 Португалия - Финляндия 1:0 Испания - Англия 2:0 Кувейт - Азербайджан 1:1 Алжир - Бенин 2:1 Ливия - Уругвай 2:3 Мозамбик - Малави 2:0 Того - Буркина Фасо 1:1 Камерун - Гвинея 3:1 Ангола - Мали 0:4 Египет - Гана 2:2 ЮАР - Чили 0:2 Ямайка - Нигерия 0:0 Сборная Украины выиграла матч у сборной Сербии, заняв первое место на чемпионате Кипра. Украина - Сербия 1:0 (Назаренко 16). Гол забит дальним ударом в девятку. Сборная выступила в составе: Худжамов, Мандзюк, Русол, Шевчук, Пашаев (Чигринский 46), Тимощук, Назаренко, Калиниченко (Ротань 90+1), Левченко, Воронин (Гоменюк 46), Девич.

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