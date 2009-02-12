«Реал» купит Роналду... в кредит?
У банка просят 70 миллионов евро
Мадридский "Реал" планирует взять банковский кредит для покупки португальского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает испанское издание El Mundo Deportivo.
По сведениям источника, "Реал" хочет получить банковский кредит в размере 70 миллионов евро от банка "Сантандер" на финансирование трансфера Роналду летом 2009 года. По оценкам издания, трансферная стоимость португальца составит около 100 миллионов евро. С помощью кредита "Реал" надеется профинансировать большую часть данного трансфера, а остальные средства будут выделены из клубного бюджета.
Прошлым летом "Реал" уже пытался приобрести у МЮ Роналду - лучшего футболиста ФИФА и обладателя "Золотого мяча" 2008 года, - но потерпел неудачу.
РИА Новости