«Реал» купит Роналду... в кредит?

Мадридский "Реал" планирует взять банковский кредит для покупки португальского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает испанское издание El Mundo Deportivo.

По сведениям источника, "Реал" хочет получить банковский кредит в размере 70 миллионов евро от банка "Сантандер" на финансирование трансфера Роналду летом 2009 года. По оценкам издания, трансферная стоимость португальца составит около 100 миллионов евро. С помощью кредита "Реал" надеется профинансировать большую часть данного трансфера, а остальные средства будут выделены из клубного бюджета.

Прошлым летом "Реал" уже пытался приобрести у МЮ Роналду - лучшего футболиста ФИФА и обладателя "Золотого мяча" 2008 года, - но потерпел неудачу.

РИА Новости