Подопечные Михайличенко в первом матче нового года одолели сборную Словакии

Сборная Украины по футболу во вторник провела первый матч в 2009 году. В полуфинале турнира на Кипре подопечные Алексея Михайличенко встретились со сборной Словакии.

Наша команда начала с места в карьер - после размашистой комбинации Александр Алиев вывел на ударную позицию Сергея Валяева, а игрок харьковского "Металлиста" идеальным по точности ударом открыл счет. Мяч, ударившись о стойку, влетел в правый нижний от вратаря угол. Это дебютный гол Сергея в футболке национальной команды. Он сумел отличиться уже во втором матче за сборную.

Словаки пытались контратаковать, однако без особой остроты. А вот их голкипер Сенецки трудился в поте лица, отражая удары Кравченко и Алиева, а также постоянно вступая в игру на выходах. Интересно, что новоявленные одноклубники по киевскому "Динамо" поочередно выполняли штрафные удары - как-то будет в клубе?

Когда команды уже готовились к походу в раздевалку, капитан словаков Виттек оставил в дураках Михалика и пробил без шансов для Шовковского в верхний угол. Один момент у словаков - один гол.

В перерыве Михайличенко сделал одну замену - вместо блекло отыгравшего Мандзюка вышел дебютант сборной Пашаев. И тут же Украина вышла вперед - после удара Милевского Селезнев головой добил мяч в сетку.

Словаки лениво пошли вперед, пытаясь отыграться, но особой изобретательностью не блистали. И забили снова вопреки логике - после навеса с фланга на дальней штанге наши потеряли Хамшика, и хавбек "Наполи" растрелял Шовковского. Тут же Милевский должен был снова выводить подопечных Михайличенко вперед, но его удар головой с пяти метров прошел мимо ворот.

Затем Шовковский и Сенецки обменялись сэйвами после ударов Шестака и Ротаня. На 82-й минуте Милевский заработал пенальти и сам же его уверенно реализовал. В концовке был близок к успеху Гоменюк, но не попал в ворота.

Словакия - Украина - 2:3

Голы: Виттек 45, Хамшик 69 - Валяев 10, Селезнев 46, Милевский 83 пен.

Дело