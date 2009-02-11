Хиддинк возглавит Челси на три месяца

Главный тренер сборной России по футболу Гуус Хиддинк возглавит лондонский "Челси" на три месяца - до конца сезона-2008/09. Такой вариант сотрудничества английский клуб предложил Российскому футбольному союзу (РФС), и российская сторона готова принять это предложение, сообщает Лента.ру со ссылкой на официальный сайт РФС.

РФС подтвердил также, что в течение трех месяцев Хиддинк будет совмещать работу в "Челси" и в сборной России. Такая возможность оговорена в контракте голландского специалиста. Соглашение Хиддинка с РФС действует до июля 2010 года, а оплачивает контракт фонд "Национальная академия футбола", учредителем которого является владелец "Челси" Роман Абрамович.

В заявлении РФС отмечается, что сотрудничество Хиддинка с "Челси" не скажется на сборной России, работа в которой будет оставаться "приоритетным направлением тренерской деятельности" голландца.

Детали совмещения Хиддинком постов главного тренера сборной России и "Челси" будут обсуждаться на встрече с участием руководства РФС и лондонского клуба.

Ранее 10 февраля Хиддинк в интервью изданию "Спорт-Экспресс" подтвердил, что он ведет переговоры с "Челси", но пообещал остаться в сборной России, чем бы они не завершились.

Английский клуб остался без тренера вечером 9 февраля, когда в отставку был отправлен бразилец Луис Фелипе Сколари.