Минздрав: в Украине обязательное медстрахование нужно до 2012 г.

В Министерстве здравоохранения Украины настаивают на том, чтобы в Украине до 2012 года было внедрено обязательное медицинское страхование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 10 февраля на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Владимир ЮРЧЕНКО.

Объясняя позицию министерства, он, в частности, обратил внимание на возможные осложнения оплаты иностранцами медицинских услуг, которые будут предоставляться им в Украине в период проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года. В.ЮРЧЕНКО также подчеркнул необходимость внедрения в Украине и Польше единого стандарта предоставления медуслуг во время Евро-2012.

“Никто (из иностранцев - УНИАН) не будет иметь ограничений в получении медицинских услуг, но как они будут оплачиваться – еще не определено”, - сказал В.ЮРЧЕНКО. Он добавил, что перед поляками вопрос оплаты за медицинские услуги не стоит, поскольку там медицинское страхование уже давно введено.

По его словам, на сегодня действует постановление правительства от 1990 года о предоставлении медицинских услуг иностранцам, однако оно уже устарело, и его необходимо или изменить, или принять новый закон. К тому же, сообщил заместитель министра, уже есть четыре варианта проекта закона об обязательном медицинском страховании в Украине.

В.ЮРЧЕНКО отметил, что для Минздрава не принципиально, какой именно законопроект будет принят, а главное его принятие.

“Позиция Министерства здравоохранения в том, чтобы данный закон был принят”, - подчеркнул он.