Правительство утвердило проект реконструкции Львовского аэродрома

Кабинет министров своим Распоряжением от 28 января утвердил проект и титул строения реконструкции аэродрома государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, на сегодня уже завершена процедура оформления этого распоряжения правительства в соответствии с действующими регламентными требованиями.

Проект реконструкции разработан Украинским государственным проектно-технологическим НИИ гражданской авиации “Украеропроект” и рекомендован к утверждению Центральной службой Укргосстройекспертизы Минрегионстроя.

Общая площадь искусственного покрытия, которое подлежит реконструкции составляет около 376,8 тыс. кв. м, в том числе – 180,2 тыс. кв. м искусственной взлетно-посадочной полосы, 59,6 тыс. кв. м рулёжных дорожек и почти 137 тыс. кв. м перронов.

В целом на строительство, в соответствии с распоряжением, планируется потратить 978,6 млн. грн., в том числе – 647,4 млн. грн. на строительно-монтажные работы и 94,5 млн. грн. на оборудование, мебель и инвентарь.

Завершить строительство планируется, ориентировочно, за 24 месяца.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Международный аэропорт Львов»: сфера управления – Министерство транспорта и связи Украины. Аэродром общего базирования, класса В, искусственная взлетно-посадочная полоса размером 2510 Х 45м (смешано покрытие: цементобетон, усиленный асфальтобетоном). Аэродром пригоден для эксплуатации воздушных судов типа Іл-62, Іл-76, Ту-154, В-737, А-320 с ограничениями и классом ниже без ограничений круглосуточно. В аэропорту открыто пункт пропуска через государственную границу для международного воздушного соединения. Аэровокзал пропускной способностью – 200 пас./год.

Реконструкция аеропорта проводится в рамках подготовки Львова к Евро-2012.