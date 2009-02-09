В Донецке к Евро–2012 закупят медицинское оборудование на 12 млн.

В рамках подготовки Донецка к чемпионату по футболу Евро – 2012 планируется закупить специальное медицинское оборудование на сумму около 12 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, об этом сообщил Донецкий городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО во время открытия 7 февраля современного кабинета для лечения больных с ЛОР паталогией ЦГКБ №1.

«В рамках подготовки города к Евро – 2012 мы планируем получить именно реанимационное оборудование на сумму 6,5 млн. грн. для первой городской больницы, а всего по городу мы должны получить около 12 миллионов на приобретение специализированного медицинского оборудования для оказания экстренной помощи. Таким образом, мы извлекаем пользу из подготовки города к чемпионату, комплектуем наши медицинские учреждения оборудованием самого последнего поколения», - отметил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.