Одесский аэропорт реконструируют за 265 миллионов долларов

Одесская компания «Гепард-плюс», признанная победителем международного конкурса по реконструкции и модернизации международного аэропорта «Одесса», предоставила гарантии Одесской мэрии о готовности потратить на реализацию этого проекта 265 млн. долл. – на 15 млн. больше, чем планировалось раннее.

Об этом сообщил в интервью УНИАН председатель жюри, член Одесского горисполкома Николай АНДРИЕНКО.

По его словам, реконструкция завершится до 2011 года. Аэровокзальный комплекс общей площадью 34 тыс. кв. м сможет ежечасно предоставлять сервисные услуги не менее 1 тыс. пассажиров, а не менее 80 авиалайнеров смогут одновременно стоять на парковке.

При этом без прекращения полетов воздушных судов будет проложена новая взлетно-посадочная полоса длиной 3,2 км, осуществлена модернизация светосигналов и метеоприборов, реконструкция цеха бортового питания, построен грузовой терминал, гостиница, паркинг, реконструирована система сетей и сооружений.

Как отметил Н.АНДРИЕНКО, в период проведения Евро-2012 новое здание аэровокзала будет обеспечивать пропускную способность 1495 пасс/ч. Кроме того, будут задействованы временные терминалы с пропускной способностью 1200 пасс./ч и реконструирован существующий аэровокзал с пропускной способностью 415 пасс/ч.

Как сообщал УНИАН, в конце января победителем конкурса по выбору инвестора реконструкции и модернизации международного аэропорта «Одесса» стала одесская компания ООО «Гепард-плюс».

Конкурс был проведен в два этапа. Заявления подали 7 компаний, подтвердивших свою готовность инвестировать в проект не менее 250 млн. долл.: ООО «Нью Систем АМ» (Харьков); ООО «Альпари+» (Харьков); акционерное общество «Аэропорт Вены» (Вена); компания «EQT Infrastructure Limited» (о. Гернси); ООО «Гепард-плюс» (Одесса); компания «CE Power Holdings (Cyprus) Limited» (Никосия); компания «ELECNOR S.A.» (Мадрид).

Ко второму этапу конкурса были допущены шесть претендентов.