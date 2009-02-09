“Укрзализныця“ перевыполнила в 2008 году план подготовки к ЧЕ-12

При подготовке железнодорожного транспорта к Евро-2012 в 2008 году был перевыполнен план работ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Так, согласно показателям при модернизации участка железнодорожного направления Полтава-Бурты-Корыстивка был перевыполнен план на сумму более чем 300 млн. грн. На 30% выполнено строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве. На реконструкции пункта отстоя туристических поездов на станции Киив-Днепровский план перевыполнен на 3 млн. 88 тыс. грн.

Следует отметить, что финансовые планы железных дорог на 2009 год пока еще не утверждены, потому активное проведение работ по подготовке к футбольному чемпионату 2012 года “Укрзализныця“ планирует начать с апреля месяца.