Шева не поможет сборной

Алексей Михайличенко рассказал о подготовке сборной Украины к турниру на Кипре.

"Изначально мы планировали вызвать 24 человека, но разумеется не обошлось без проблем. Буквально вчера получил повреждение Андрей Шевченко, и он не сможет приехать. Также мы не стали вызывать Олега Гусева, функциональные кондиции которого не дотягивают до уровня сборной. Из-за травм отсутствуют Григорий Ярмаш, Станислав Богуш и Александр Кучер. Но мы не делаем из этого проблемы. И вообще не следует говорить, что у нас нет из кого выбирать - кандидаты есть".

Сейчас в расположении сборной находится 14 человек. Динамовцы присоединятся к команде на Кипре, Евгений Левченко и Воронин с Тимощуком пока вне команды.

В сборную вернулся Рустам Худжамов и впервые вызван Павел Пашаев.

По словам Михайличенко, эти два матча будут очень важны для сборной. "Глупо утверждать, что мы будем наигрывать основной состав сейчас. Важно, чтобы ребята вновь ощутили себя в коллективе сборной, вернули игровые связки".

Football.ua