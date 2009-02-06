Платини в апреле проинспектирует города-претенденты

Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ в апреле осуществит инспекционную поездку по украинским городам-претендентам на проведение матчей Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС.

По его словам, М.ПЛАТИНИ намерен посетить каждый город, «чтобы собственными глазами убедиться, где просто патриотизм, но нереальная картина (подготовки к Евро-2012 – УНИАН), а где есть действительно работа, которая воспринимается реалистично, прагматично и системно».

Президент ФФУ отметил, что эта поездка М.ПЛАТИНИ станет одним из главных факторов, которые будут влиять на выбор городов-хозяев Евро-2012 в Украине.

Как сообщал УНИАН, окончательное решение относительно городов, которые будут принимать матчи чемпионата, УЕФА примет в мае на заседании своего исполнительного комитета.