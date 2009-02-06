Суркис: матчи Евро-2012 примут по четыре города в Украине и Польше

Президент федерации футбола Украины Григорий СУРКИС убежден, что УЕФА распределит проведение матчей Евро-2012 между Украиной и Польшей пропорционально – по четыре принимающих города в каждой стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Г.СУРКИС, в частности, назвал важным отсутствие среди инспекторов УЕФА, оценивающих подготовку Украины и Польши к турниру, намерений относительно непропорционального определения городов-хозяев матчей Евро-2012.

«У меня нет никаких сомнений, что в Украине будет определено четыре принимающих города», - сказал Г.СУРКИС.

В то же время он добавил, что окончательно они будут названы только 8 мая на заседании Исполнительного комитета УЕФА.

Кроме того, президент ФФУ заметил, что тем двум городам, которые не попадут в список четырех, не стоит огорчаться, поскольку они также получат новую спортивную и другие инфраструктуры.

Это мнение также подтвердил вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, который отметил, что такие два города будут «имплементированы в общий план подготовки страны к Евро-2012», а начатые работы по реконструкции инфраструктуры в них также будут завершены.