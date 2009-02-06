ФФУ: кадровые изменения в правительстве негативно повлияют на подготовку Украины к Евро-2012

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС убежден, что изменение ключевых министров, отвечающих за подготовку Украины к Евро-2012, негативно повлияет на подготовку к турниру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопросі журналистов.

Г.СУРКИС отметил, что он постоянно отстаивает мнение о моратории на освобождение специалистов, занимающихся подготовкой Украины к Евро-2012.

Он отдельно отметил, что руководство ФФУ работает с правительственной командой во главе с вице-премьер-министром Иваном ВАСЮНИКОМ как единая команда.

«Если будет действительно изменен игрок основной, который сегодня от правительства держит руку на пульсе подготовки, то это будет очень плохо для проведения Евро-2012», - сказал Г.СУРКИС.

Со своей стороны И.ВАСЮНИК отметил, что не проникается возможными кадровыми изменениями в правительстве, поскольку это «отвлекает от исполнения обязанностей, а обязанностей у меня и так хватает».