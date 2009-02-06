Новая форма сборной Украины по футболу (фото)

Федерация футбола Украины и компания Аdidas заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве до конца 2016 года, согласно которому Аdidas становится Официальным поставщиком спортивной экипировки для всех футбольных сборных Украины.

Контракт подписали 5 февраля в Киеве президент ФФУ Григорий СУРКИС и председатель совета директоров Аdidas Group Герберт ХАЙНЕР.

По контракту Аdidas обеспечит формой все 15 украинских футбольных сборных (национальные мужскую и женскую, молодежные, юношеские и девичьи, футзальную, пляжного футбола, студенческую и с изъянами здоровья – УНИАН).

Относительно испытания новой экипировки украинскими футболистами, то национальная сборная выйдет на поле в форме Аdidas уже 10 февраля на Кипре в матче против сборной Словакии на 12-ом Международном турнире Футбольной ассоциации Кипра.

Фото предоставлены пресс-службой Федерации футбола Украины