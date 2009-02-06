В Донецке начался набор волонтеров на юношеский Евро-2009

В Донецке объявлен набор волонтеров для участия в подготовке и проведении финальной части Чемпионата Европы по футболу среди юношей (U19), который пройдет в Донецкой области с 21 июля по 2 августа 2009 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета, участие в конкурсе могут взять все желающие в возрасте от 18 до 35 лет.

Среди основных требований к волонтерам - хорошее знание иностранных языков (английский, французский, немецкий или язык другой страны, чья сборная участвует в турнире), кандидат должен быть ответственным, мотивированным, коммуникабельным и уметь быстро реагировать в случае возникновения нестандартных ситуаций.

Отдельно требуется отсутствие у кандидата проблем с законом и возможность работать волонтером в течение турнира и некоторое время до проведения турнира - в ходе подготовительного этапа и профессионального обучения.

Заявки принимаются до 15 марта.

После проведения турнира каждый волонтер получит сертификат, лучшие из них будут отмечены, а также внесены в банк данных волонтеров Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.