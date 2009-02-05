Генсек УЕФА отметил большой потенциал Львова в подготовке к Евро-2012

Львов имеет большой потенциал в подготовке к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге во Львовском аэропорту генеральный секретарь УЕФА Дэвид ТЕЙЛОР и отметил: «хотя необходимым «ключиком» для того, чтобы Львов принимал Евро-2012, является стадион, строительство которого ведется в соответствии с графиком».

«В мире экономический кризис, однако в Украине на должном уровни продолжается подготовка к Евро-2012, что дает основания для оптимизма. Я не имею права сравнивать Львов с другими городами, которые готовятся к Евро-2012, но хочу отметить большой потенциал Львова в подготовке к проведению чемпионата, а также я был приятно поражен этим старинным городом. Это - настоящая европейская столица!», - сказал перед отлетом в Краков Д.ТЕЙЛОР.

В книге почетных гостей Львова генсек УЕФА оставил отзыв. Он отметил, что «за это короткое время мы много узнали об истории и культуре Львова, который действительно является одной из столиц Центральной Европы. Мы с нетерпением ждем, чтобы вернуться сюда снова и снова, чтобы убедиться, что город и в дальнейшем растет как большой туристический центр».

Сегодня во Львовском городском совете Д.ТЕЙЛОРУ была презентована подготовка Львова к Евро-2012. Во время презентации генерального секретаря УЕФА проинформировали об общем состоянии подготовки к Евро-2012, в частности, относительно гостиниц, транспорта, фан-зон. Городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ подарил высоким гостям, членам делегации вышитые сорочки.