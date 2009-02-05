Руководство Одессы говорит, что Минобороны не отдаёт им стадион

обвиняет в невыполнении по передаче городу стадиона «СКА»

Киев. 5 февраля. УНИАН. Руководство Одессы обвиняет Министерство обороны в невыполнении обязательств относительно передачи в коммунальную собственность города ведомственного стадиона «СКА».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, об этом сообщил заместитель директора департамента по подготовке к проведению в Одессе Евро-2012 Марат ЯКУПОВ, комментируя визит делегации УЕФА во главе с Генеральным секретарём Дэвидом ТЭЙЛОРОМ.

“Уже в ходе этого визита был решен один из важных вопросов. Игроки футбольного клуба «Черноморец» на время проведения реконструкции их основного стадиона смогут проводить тренировки и официальные встречи на стадионе «Спартак»”, - сказал М.ЯКУПОВ.

Он добавил, что 5 февраля мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ подпишет соответствующее распоряжение.

По словам М.ЯКУПОВА, “необходимость подписания такого распоряжения городского председателя вызвана позицией Министерства обороны Украины, которое так и не выполнило обещания о передаче стадиона «СКА» в коммунальную собственность, несмотря на выполнение руководством Одессы всех требований Минобороны”.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению правительства, на стадионе "Черноморец" проводиться реконструкция в рамках подготовки к приему матчей Евро-2012. На этот период резервной ареной одноименного футбольного клуба должен стать стадион «СКА», который находится в ведении Минобороны, позиция которого заключается в том, что стадион «СКА» может быть передан городу лишь после предоставления 60 квартир одесским военнослужащим-первоочередникам.

30 октября прошлого года во время рабочей поездки в Одессу министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ сообщил о достигнутых договоренностях с городским руководством. «Этот вопрос долго не решался, потому что не было договоренности о «компенсационной основе». Но мы приняли совместное решение, что на протяжении десяти дней подпишем договор между министром обороны и Одесским городским председателем о передаче комплекса стадиона СКА в обмен на 60 квартир для военнослужащих гарнизона», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.