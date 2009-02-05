Генсек УЕФА доволен подготовкой Одессы к Евро-2012

Генеральный секретарь УЕФА Дэвид ТЭЙЛОР, который посетил Одессу с официальным визитом, остался доволен подготовкой города к финальной части чемпионата по футболу Евро-2012.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН заместитель директора муниципального Департамента по подготовке и проведению в Одессе финальной части чемпионата по футболу «Евро- 2012» Марат ЯКУПОВ.

По его словам, Д.ТЭЙЛОРУ понравился не только стадион, но и место для планируемого размещения фан-зоны – Куликово Поле. Было и еще одно преимущество Одессы, которое выделил Генсек УЕФА. «Оно заключается в том, что Одесса давно знает, как принимать большое количество туристов, что и дает ей преимущество», - отметил М.ЯКУПОВ.

Замдиректора департамента также отметил, что у Генерального секретаря УЕФА Д.ТЭЙЛОРА осталось положительное впечатление от общей подготовки Украины к финалу Евро-2012. «Д.ТЭЙЛОР сказал, что виден прогресс и преданность идее проведения чемпионата у представителей всех городов Украины и Одессы в частности», - подчеркнул М.ЯКУПОВ.

Как сообщалось, в мае текущего года УЕФА должно утвердить окончательный перечень городов, которые будут принимать финальную часть Чемпионата Европы по футболу-2012.

Делегация УЕФА под руководством генерального секретаря УЕФА Д.ТЕЙЛОРА с инспекцией посетила 2-5 февраля пять украинских городов - Киев, Харьков, Днепропетровск, Одессу и Львов.