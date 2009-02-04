«Валенсия» дозаявила двух игроков на матчи с «Динамо» в Кубке УЕФА

Соперник "Динамо" по 1/16 финала второго по значимости клубного турнира континента Кубка УЕФА испанская "Валенсия" дозаявила двоих игроков на матчи с киевлянами, первый из которых состоится 18 февраля в столице на стадионе "Динамо" им. В.В.Лобановского.

Ими стали голкипер Сесар Санчес, который пришел из "Тоттенхэма" и молодой защитник Тьяго Карлето. 19-летний левый бразилец пришел из "Сантоса" в январе, но уже успел получить травму. Скорее всего, к матчам с динамовцами Карлето, которого руководство "Валенсии" называет будущим клуба, восстановиться успеет.

Заявка "Валенсии" на матчи с "Динамо" в Кубке УЕФА:

Вратари: Ренан, Висенте Гуайта, Серхио Састре, Сальвадор Пастор, Сесар Санчес.

Защитники: Курро Торрес, Рауль Альбиоль, Карлос Марчена, Асиер Дель Орно, Алексис, Мигел, Эмилиано Моретти, Давид Ломбан, Артуро, Хауме, Алексис Меркадо, Хосе Кастельс, Тьяго Карлето.

Полузащитники: Хедвигес Мадуро, Давид Албелда, Рубен Бараха, Висенте Родригес, Хуан Мата, Хоакин, Мануэл Фернандеш, Пабло Эрнандес, Эду, Угу Виана, Карлес Мартинес, Хоакин Армеро, Давид Копови, Хоакин Форнер

Нападающие: Давид Вилья, Фернандо Морьентес, Мигель Ангуло, Давид Сильва, Даниэль Ольсина, Пабло Бланко

Newsru.ua