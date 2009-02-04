УЕФА за отмену возрастного лимита для футболистов на Олимпийских играх

УЕФА выразил полную поддержку ФИФА, предложившей отменить правило, согласно которому участники Олимпийских игр могут включать в заявку футболистов старше положенного возрастного лимита, сообщает uefa.com.

Согласно нынешнему регламенту Олимпийских игр, каждая команда имеет право включить в заявку на турнир до трех футболистов, чей возраст превышает 23 года. Однако президент ФИФА Йозеф БЛАТТЕР выступил с предложением отменить это правило, и УЕФА поддержал идею швейцарца.

Кроме того, европейский футбольный союз выразил одобрение идее снизить возрастной лимит участников футбольного турнира Олимпиады с 23 до 20 лет.