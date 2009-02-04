Во Львове начали работать над развитием территории вокруг стадиона

Во Львове для разработки и реализации концепции развития территории вокруг стадиона к ЕВРО 2012 городской председатель образовал специальную рабочую группу, которая будет работать над ее экономическими и правовыми принципами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского горсовета, до конца февраля должны быть подготовленные предложения относительно инвестиционных проектов, которые впоследствии будут представлены на международных экономических форумах.

Также будет разработана соответствующая землеустроительная документация для отведения земельных участков, которые будут выставлены на аукционе.

Кроме этого, рабочая группа будет координировать процесс планирования и застройки территории вокруг стадиона с сельскими советами с.Зубри, с.Сокильнык и Пустомитивской районной администрацией.

В состав группы вошли руководители профильных департаментов и управлений городского совета, председателя вышеупомянутых сельских советов, райгосадминистрации, руководитель архитектурной планировочной мастерской ДП «Мистопроект» и начальник управления Госкомзема во Львовской области.