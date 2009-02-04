“Adidas” оденет футбольные сборные Украины
Соглашение с ФФУ подпишут завтра
Всемирно известный производитель спортивной формы и одежды компания Adidas присоединилась к «Команде наилучших брендов» в поддержку футбольных сборных Украины и завтра, 5 февраля, подпишет спонсорское соглашение с Федерацией футбола.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФФУ, в торжественной церемонии примут участие президент ФФУ Григорий СУРКИС, председатель совета директоров Adidas Group Герберт ХАЙНЕР и главный тренер национальной сборной Украины Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО.
Пресс-конференция по случаю подписания соглашения между Федерацией футбола Украины и компанией Adidas начнется о 12.00 ч. в Доме футбола (Киев, пров. Лабораторный, 7-а).
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