Львов презентовал Концепцию фан-зон

Во Львове презентовали Концепцию фан-зон к чемпионату Европы по футболу 2012 года, подготовленную департаментом ЕВРО 2012 городского совета совместно с львовскими вузами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, изюминкой проекта является то, что к разработке фан-зон город привлек молодежь, которая и является основной частью футбольных болельщиков.

В частности, при сотрудничестве с Национальным университетом «Львовская Политехник» был разработан дизайн предметной среды фан-зоны закрытого типа на площади Рынок. На основе анализа опыта функционирования фан-зон во время проведения ЕВРО 2008 и Чемпионата мира 2006, предложено ее функциональное зонирование и образцы элементов визуальной идентификации.

В департаменте ЕВРО 2012 прогнозируют, что общее количество болельщиков, которые приедут во Львов, может составлять от 260 до 480 тыс. чел. на каждую игру. Также прогнозируется приезд до 25% фанов из западных областей Украины. И только часть из них будет иметь возможность приобрести билеты и просматривать матчи непосредственно на стадионе.

В концепции работы фан-зон особенное внимание уделяется правилам поведения в них, их медицинскому обеспечению и налаживанию системы безопасности, а также сохранению архитектуры города. Поэтому сегодня происходит обсуждение и согласование этой концепции с представителями МЧС, МВД, управления здравоохранения и департаментом градостроения.

Кроме этого, Национальный университет им. И.Франка уже начал работу над проектом «EUROLANG2012», основная цель которого разработка программ для изучения основ украинского и польского языков среди европейских болельщиков. Путеводители с информацией о странах проведения и принимающих городах, а также буклеты с наиболее употребляемыми в разговорном языке фразами будут распространяться среди клубов болельщиков в 24 странах Европы.