Минтранс рассчитывает на ускорение реконструкции Львовского аэропорта

Министерство транспорта и связи Украины рассчитывает на ускорение начала реконструкции аэродрома Международного аэропорта «Львов». Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, в конце января распоряжением главы Львовской областной госадминистрации в постоянное пользование ГП «Международный аэропорт «Львов» был передан земельный участок общей площадью 11,87 га земель запаса Сокильницкого сельского совета Пустомитовского района.

«Это позволит ускорить начало подготовительных работ по продлению взлетно-посадочной полосы аэродрома на 700 м, что будет отвечать требованиям безопасности Международной организации гражданской авиации (ИКАО)», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в Минтранссвязи напоминают, что ускорит начало строительства также проект распоряжения Кабинета министров Украины «Об утверждении проекта и титула строения и реконструкции аэродрома ГП «Международный аэропорт «Львов», который одобрен на заседании КМУ 28 января и направлен на оформление в соответствии с регламентными требованиями.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Международный аэропорт Львов»: сфера управления – Министерство транспорта и связи Украины. Аэродром общего базирования, класса В, искусственная взлетно-посадочная полоса размером 2510 Х 45м (смешанное покрытие: цементобетон, усиленный асфальтобетоном). Аэродром пригоден для эксплуатации воздушных судов типа Ил-62, Ил-76, Ту-154, В-737, А-320 с ограничениями и классом ниже без ограничений круглосуточно. В аэропорту открыт пункт пропуска через государственную границу для международного воздушного сообщения. Аэровокзал пропускной способностью – 200 пасс./час.