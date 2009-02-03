Харьков гарантировал УЕФА полное финансирование подготовки к ЧЕ-12

Председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ дал генеральному секретарю УЕФА Дэвиду ТЕЙЛОРУ гарантии в том, что программа подготовки Харькова к Евро-2012 из государственного бюджета будет профинансирована полностью.

Как сообщили корреспонденту УНИАН, свою оценку процесса подготовки Харькова к проведению игр финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 р. А.АВАКОВ дал сегодня во время встречи с делегацией инспекторов УЕФА, которую возглавляет Д.ТЕЙЛОР.

Говоря о реконструкции стадиона «Металлист», А.АВАКОВ отметил, что после введения в эксплуатацию трибуны этого спортивного комплекса смогут принять около 42 тысяч зрителей, в том числе людей с ограниченными физическими возможностями, для которых будут оборудованы специальные места.

«Общая стоимость реконструкции составляет 403 миллиона гривен. В частности, в 2008 году мы освоили 80 миллионов гривен и идем в соответствии с планом. Финансирование осуществляется за счет средств муниципального городского бюджета, областного и государственного бюджетов. Кроме того, службы и инфраструктуры арены финансирует наш инвестор - господин ЯРОСЛАВСКИЙ, - сообщил А.АВАКОВ.

Губернатор также проинформировал Д.ТЕЙЛОРА о подготовке тренировочных баз, развитии транспортной инфраструктуры и строительстве детской футбольной академии рядом со стадионом «Металлист».

«Объем финансирования строительства академии около 50 миллионов гривен, половина из которых освоена в прошлом году. Объект будет полностью завершен уже в нынешнем году», - подчеркнул А.АВАКОВ.

Он выразил уверенность в том, что программа подготовки Харьковской области к проведению Евро-2012 будет полностью профинансирована со стороны бюджета. «Кроме того, у нас нет оснований сомневаться в финансовой компетентности нашего ключевого инвестора, - заявил А.АВАКОВ . - А третья «линия обороны» - это гарантии харьковских банков, которые, в случае чего, покроют разрывы».

Как передает корреспондент УНИАН, информируя сегодня на сессии депутатов Харьковского облсовета о визите инспекторов УЕФА, А.АВАКОВ, в частности, сказал: «В целом считаю, что нам удалось защитить перед делегацией УЕФА – наиболее представительской за всю историю, которые здесь у нас были, – наши позиции о готовности к Евро-2012».

Как сообщал УНИАН, делегация УЕФА, которую возглавляет Д.ТЕЙЛОР, 3 февраля осмотрела железнодорожный вокзал «Харьков - Пассажирский», стадион «Металлист» и Международный аэропорт «Харьков». Эксперты УЕФА побывали, в частности, на площади Свободы в центре Харькова, где будет создана фан-зона во время матчей «Евро-2012», осмотрели памятники. Члены делегации посетили также Благовещенский кафедральный собор в Харькове.