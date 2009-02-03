Уровнь подготовки Харькова к Евро-2012 поразил Генсека УЕФА

Генеральный секретарь УЕФА Дэвид ТЕЙЛОР заявил, что он лично и вся делегация УЕФА получили большие впечатления в ходе ознакомления с процессом подготовки Харькова к проведению Евро-2012.

Согласно информации сайта Харьковского городского совета, свою оценку состояния подготовки Харькова к Евро-2012 Д.ТЕЙЛОР сделал после осмотра города и ряда объектов его инфраструктуры, которые готовятся к проведению игр финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

«Я и члены делегации поражены и самим городом, и той подготовкой, которую сегодня демонстрируют как единая сплоченная команда городская и областная власти. Харьков - один из немногих городов, и не только Украины, где к этому мероприятию подошли сообща, взвешенно и прагматично», - передает слова Д.ТЕЙЛОРА сайт горсовета.

Делегация УЕФА, которую возглавляет Д.ТЕЙЛОР, осмотрела железнодорожный вокзал «Харьков-Пассажирский», стадион «Металлист» и международный аэропорт «Харьков».

Эксперты УЕФА побывали, в частности, на площади Свободы в центре Харькова, где будет создана фан-зона во время матчей Евро-2012, осмотрели памятники основателям Харькова, Тарасу Шевченко и Футбольному мячу. Члены делегации посетили также Благовещенский кафедральный собор.

После знакомства с Харьковом делегация отправилась самолетом в Днепропетровск.