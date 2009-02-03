Ющенко обещает помочь Днепропетровску с метрополитеном

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Секретариату подготовить обращение к правительству с требованием рассмотреть возможность продолжения финансирования строительства Днепропетровского метрополитена.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства, об этом он сказал сегодня, заслушав доклад главы Днепропетровской облгосадминистрации Виктора БОНДАРЯ относительно текущей социально-экономической ситуации в регионе.

В.БОНДАРЬ, в частности, обратил внимание Президента на отсутствие средств в Госбюджете-2009 на строительство метрополитена в Днепропетровске. Он отметил, что выполнение этого задания должно повысить эффективность транспортной системы города и его инфраструктуры, значительно улучшить экологическое состояние и увеличить поступление в государственный и местный бюджеты.

В.БОНДАРЬ также напомнил, что размер необходимого бюджетного финансирования на отмеченное направление в 2009 году должен составить около 300 млн. грн.

По результатам доклада председателя ОГА В.ЮЩЕНКО поручил Секретариату Президента подготовить обращение к правительству по этому вопросу.

Справка УНИАН: самый молодой в Украине Днепропетровский метрополитен, строительство которого началось в 1981 г., был открыт в конце 1995 г. На сегодня он состоит лишь из одной ветви общей длиной 7,8 км. с шестью станциями.

К Евро-2012 областная власть намеревается ввести в эксплуатацию еще три станции, которые соединят железнодорожный вокзал с центром города. В 2008 г. финансирование строительства метрополитена было осуществлено в полном объеме в размере 44,5 млн. грн.