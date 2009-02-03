Президент требует срочного решения по Днепропетровскому аэропорту

Президент Виктор ЮЩЕНКО отмечает необходимость принятия безотлагательных организационных мероприятий по подготовке Днепропетровского аэропорта и напоминает, что невзирая на нехватку времени нужно прекратить промедление с решением вопроса собственности аэропорта до марта 2009 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства, об этом он заявил сегодня на встрече с председателем Днепропетровской ОГА Виктором БОНДАРЕМ.

“Иначе Днепропетровск может потерять право принимать чемпионат на своей территории”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

С целью ускорить выполнение задания, В.ЮЩЕНКО поручил Секретариату Президента подготовить за его подписью обращение к Премьер-министру, где четко очертить все риски в связи с промедлением реконструкции аэропорта. Обращение также должно содержать требование безотлагательно, после принятия соответствующего решения СНБОУ, рассмотреть на заседании правительства вопроса проведения приватизации государственного пакета акций ОАО «Авиакомпания «Днипроавиа».

При этом, отметил Президент, к условиям конкурса необходимо обязательно включить обязательство покупателя подготовить аэропорт Днепропетровска к авиаобслуживанию финала ЕВРО-2012 (с последующей передачей аэродромного комплекса к сфере управления Минтранссвязи).

Как сообщал УНИАН, единственным проблемным вопросом в подготовке Днепропетровска до Евро-2012 является реконструкция аэропорта, который в настоящее время принадлежит государству и не имеет средств на проведение работ. Изменение принадлежности аэропорта возможно лишь после решения СНБОУ, на котором уже длительное время настаивают власти города и области.

Конечным сроком начала реконструкции аэропорта, который гарантирует своевременное завершение работ, по расчетам Днепропетровской власти, является март 2009 года.