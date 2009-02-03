Сёмин увез 28 динамовцев в Испанию

Во вторник рано утром, после четырехдневного пребывания в Киеве, делегация ФК «Динамо» (Киев) отправилась в Испанию, где в период с 3-го по 15-е февраля проведет второй учебно-тренировочный сбор, сообщает пресс-служба клуба.

Местом дислокации выбран хорошо знакомый по прошлым годам отель «Westin La Quinta», в пяти минутах езды от которого расположен прекрасный тренировочный комплекс.

В составе делегации «Динамо» в Испанию отправились 28 футболистов:

вратари: Богуш, Шовковский, Рыбка;

защитники: Бетао, Диакате, Саблич, Эль Каддури, Несмачный, Допилка, Михалик;

полузащитники: Гиоане, Юссуф, Вукоевич, Нинкович, Корреа, Чернат, Алиев, Гусев, Еременко, Морозюк, Кравченко, Диого Ринкон;

нападающие: Бангура, Гильерме, Милевский, Ярмоленко, Зозуля, Кравец.

Отметим присутствие среди отправившихся на сбор Диого Ринкона, а также новичка - нападающего Гильерме. Из тех футболистов, которые пребывали на первом сборе, в списке отсутствуют вратарь Загладько, защитники Хачериди и Сахневич. Также не будет работать с командой Шацких. Максим вызван в расположение сборной Узбекистана, которая сыграет в квалификации Кубка мира-2010.

В рамках второго сбора «Динамо» проведет ряд контрольных матчей. Первым соперником команды Юрия Семина 6-го февраля станет чемпион России – казанский «Рубин». Также на эту дату подыскивается еще один соперник. Возможен контрольный матч 10-го февраля. А за день до возвращения в Киев, 14-го февраля, динамовцы померяются силами с московским «Динамо».