в Харькове Генсеку УЕФА сообщили, что стадион будет уже в декабре

Президент Федерации Футбола Украины Григорий СУРКИС сообщил генеральному секретарю УЕФА Дэвиду ТЕЙЛОРУ, что реконструкция стадиона «Металлист» в Харькове будет завершена на полгода раньше – этот объект будет сдан в эксплуатацию не в июле 2010 года, как предусмотрено планом подготовки к Евро-2012, а в декабре 2009 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, эта информация прозвучала сегодня во время рабочей встречи председателя ОГА Арсена АВАКОВА с представителями инспекционной группы УЕФА во главе с генсекретарем УЕФА Д.ТЕЙЛОРОМ.

Участники встречи обсудили вопросы подготовки к проведению матчей финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года в Харькове.

В своем выступлении Г.СУРКИС особо отметил конструктивное сотрудничество областной и городской власти. «В вопросах подготовки к «Евро» харьковская власть демонстрирует динамику и является примером синхронности действий», - сказал Г.СУРКИС.

При этом он отметил, что «удивлен и восхищен многим из того, что увидел и услышал в Харькове».

Во встрече также приняли участие вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК, Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН, заместитель председателя Харьковской ОГА Сергей СТОРОЖЕНКО и президент ФК «Металлист» Александр ЯРОСЛАВСКИЙ.