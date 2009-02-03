МВД и страны Евросоюза сообща будут следить за фанами-ультрас

В рамках подготовки к проведению в Украине финала Чемпионата Европы 2012 года Министерство внутренних дел Украины планирует в этом году создать информационные пункты для обмена информацией со странами ЕС, касающейся футбольных болельщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе рабочей встречи с делегацией экспертов стран ЕС по вопросам деятельности Национальных футбольных информационных пунктов сообщил начальник Департамента общественной безопасности МВД Украины Владимир МАЕВСКИЙ.

По его словам, пока в министерстве активно ведется работа по формированию базы данных лиц, склонных к противоправным проявлениям во время проведения футбольных матчей.

К такому контингенту, объяснил он, относятся скинхеды, фанаты, футбольные хулиганы и тому подобное.

Он подчеркнул, что отмеченную базу планируется в первом полугодии 2009 года ввести в состав единой интегрированной информационно-поисковой системы органов внутренних дел Украины.

В то же время, В.МАЕВСКИЙ заметил, что на сегодняшний день проблемным вопросом создания такой базы является отсутствие законодательного определения категорий «фанат», «ультрас», «скинхед», «расист».

«Нам интересно, как в Евросоюзе ведется профилактическая работа, чтобы мы могли ввести в повседневную деятельность работу национальных пунктов в случаях проведения чемпионатов, а также международных матчей», - сказал он.

В свою очередь, руководитель футбольного подразделения МВД Бельгии Джо ВАНХЕК заметил, что такая сеть информационных пунктов создана по всей Европе и позволяет быстрый обмен информацией на международном уровне о передвижении болельщиков и тому подобное.

В то же время, В.МАЕВСКИЙ заметил, что особое внимание сегодня МВС уделяет многочисленным фан-клубам премьер-лиги, которые выезжают на футбольные матчи.

Также В.МАЕВСКИЙ отметил, что позитивным опытом, который целеустремленно вводится в работу МВД Украины является достижение Министерства внутренних дел и администрации Республики Польша, где за два года функционирования аналогичной базы данных поставлены на учет почти 90% футбольных болельщиков.

По его словам, пока с целью противодействия противоправным проявлениям во время проведения массовых мероприятий, в частности, футбольных матчей, разработан законопроект, который предусматривает повышение ответственности за нарушение общественного порядка во время спортивных мероприятий.

В контексте этого он объяснил, что в частности в Польше существует четкое разграничение ответственности за нарушение общественного порядка во время спортивных мероприятий, включая криминальную ответственность. У нас же за такие нарушения предусмотрена только административная ответственность в виде 18 грн. штрафа.