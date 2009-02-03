Генсек УЕФА доволен прогрессом в реконструкции НСК ”Олимпийский”

Генеральный секретарь УЕФА Дэвид ТЕЙЛОР выразил удовлетворение прогрессом, которого удалось достичь в ходе реконструкции Национального спортивного комплекса "Олимпийский" в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, об этом сказал министр Юрий ПАВЛЕНКО, который сопровождал официальную делегацию Европейского футбольного союза под руководством Д.ТЕЙЛОРА во время ознакомления с ходом подготовки НСК "Олимпийский" к проведению финала Евро-2012.

Делегаты от УЕФА убедились, что реконструкция спортивной арены проводится мощными темпами, отметил руководитель Минспорта.

Д.ТЕЙЛОР поздравил команду, которая осуществляет реконструкцию НСК "Олимпийский", с существенным прогрессом и отметил чрезвычайно большие изменения со времени его последнего визита.

Инспекционная группа УЕФА ознакомилась с ходом выполнения проектных и строительно-монтажных работ, с системой управления и финансирования проекта реконструкции НСК "Олимпийский".

Европейцы получили ответы на вопрос о консультационном сопровождении, а также о схеме организации функциональных зон на прилегающей к НСК "Олимпийский" территории во время проведения Евро-2012.

Во время общения Д.ТЕЙЛОР отметил, что партнерские отношения, которые сложились во время подготовки к турниру, будут способствовать развитию сотрудничества. Подытоживая результаты совместной работы, Д.ТЕЙЛОР отметил, что «это движение в правильном направлении».

В свою очередь, Ю.ПАВЛЕНКО выразил уверенность, что финальный матч чемпионата Европы 2012 года по футболу состоится именно на НСК "Олимпийский". Он отметил, что министерство в полной мере выполняет все задачи по подготовке к Евро-2012, и сделает все возможное, чтобы Национальный спортивный комплекс был введен в эксплуатацию в соответствии с графиками, согласованными с УЕФА.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 февраля, начался четырехдневный визит официальной делегации Европейского футбольного союза под руководством генерального секретаря УЕФА Д.ТЕЙЛОРА.

Инспекционная группа, в которую также входят директор Евро-2012 Мартин КАЛЛЕН, коммерческий директор УЕФА Филипп МАРГРАФФ, председатель спонсорского комитета и развития соревнований Алан РИДЛИ и руководитель подразделения Евро-2012 по вопросам организации мероприятий Лукас АХЕРМАН, посетит пять украинских городов - Киев, Харьков, Днепропетровск, Одессу и Львов.