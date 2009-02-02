Непогода заставила ”Укрзализныцю” приостановить подготовку к ЧЕ-2012

С начала года работы по подготовке железнодорожной инфраструктуры к Чемпионату Европы по футболу Евро-2012 не проводятся из-за несоответствия погодных условий. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, в соответствии с действующими нормативными документами, ремонтные работы с использованием путевой техники, а также работы по электрическим испытаниям проводятся при температуре не ниже +5 °С.

По словам первого заместителя генерального директора «Укрзализныци» Николая ЛУХАНИНА, временное прекращение работ не повлияет негативно на подготовку к Евро-2012, поскольку план работ, запланированный на 2008 год, перевыполнен.

Как сообщал УНИАН, Украина и Польша получили право стать хозяевами финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года 18 апреля 2007 г. Исполнительный комитет УЕФА 26 сентября 2008 г. принял окончательное решение о проведении Евро-2012 в этих двух государствах, хотя инспекторы УЕФА высказали критические замечания по поводу темпов подготовки инфраструктуры к чемпионату.

Официальные источники УЕФА сообщили, что решение о проведении турнира в Украине и Польше является окончательным и сомнений относительно переноса Чемпионата в другие страны нет, хотя СМИ писали о возможности проведения Евро-2012 в других странах, например, в Германии.