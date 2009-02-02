Львовским стадионом интересуется один из организаторов ЧМ-06 и ЧЕ-08

Международная консалтинговая компания IMG Consulting, один из организаторов Чемпионата мира по футболу 2006 года в Германии и Евро-2008 в Швейцарии/Австрии, выразила желание управлять львовским стадионом и обустроить участок вокруг него.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, сегодня, 2 февраля, представители IMG проведут переговоры относительно возможности их участия в данном проекте.

Компания, в частности, готовая работать за тремя направлениями. Первый – разработка бизнес-плана проекта, который даст возможность увидеть окупаемость и рентабельность его функционирования. Компания просчитает максимальные мощности стадиона и разработает схему и пути его заполнения.

Второе направление – компания готова предоставить консультационные услуги относительно управления стадионом после его строительства, чтобы получить максимальную отдачу от функционирования арены.

Третье направление – привлечение инвесторов к реализации инвестиционных проектов на территории вокруг стадиона. Данное направление реализуется благодаря многочисленным связям компании.

По словам председателя IMG Consulting Стефана МИЛЛЕРА, компания уже свыше 30 лет привлечена в спорт и развлечения, особенно футбол и консалтинг по вопросам стадионов, управления и маркетинга и ее специалисты готовы начать работу уже в ближайшее время. “Мы убеждены, что мы являемся добрыми партнерами, поскольку не требуем удовлетворения каких-то конкретных интересов. Мы также убеждены, что владеем опытом, приобретенным во время FIFA World Cup 2006 в Германии и UEFA EURO 2008 в Швейцарии/Австрии, которым готовые поделиться», – сказал С.МИЛЛЕР.

Справка о IMG. IMG Consulting – является одной из наибольших в мире компаний по управлению и маркетингу в сфере мирового спорта и индустрии развлечений. Она представлена в более чем 30 странах и является представителем более тысячи знаменитостей, 200 футбольных клубов и национальных федераций.

Компания, в частности, разрабатывала технико-экономическое обоснование для стадиона «Нью Уэмбли» в Лондоне (Англия), консультировала проект стадиона «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия), консультирует проект стадиона «Альянс Арена» (Мюнхен, Германия).

Среди клиентов IMG футбольные клубы «Манчестер Юнайтед», «Челси», теннисная звезда Елена Янкович, звезда гольфа Тайгер Вудс, известные модели и спортсмены.