Челси продержался весь матч против Ливерпуля, почти...
24 тур английской Премьер-лиги
Воскресными матчами завершился 24-й тур английской Премьер-лиги
Ньюкасл - Сандерленд 1:1 (Амеоби 69 пен. - Сиссе 32)
Ливерпуль - Челси 2:0 (Торрес 89, 90+4)
Напомним, что в субботу, 31 января, сыграны матчи:
МЮ - Эвертон 1:0 (Роналду 43 пен.)
Арсенал - Вест Хэм 0:0
Астон Вилла - Уиган 0:0
Фулхэм - Портсмут 3:1 (Джонсон 14, Невлэнд 71, 80 - Наджент 84)
Халл Сити - Вест Бромвич 2:2 (Менди 44, Фэгэн 69 - Симпсон 53, Брант 73 пен.)
Мидлсбро - Блэкберн 0:0.
Сток Сити - Манчестер Сити 1:0 (Битти 45)
Болтон - Тоттенхэм 3:2 (Пюйгренье 31, Дэвис 63, 87 - Бент 73, 75)
Положение в таблице
1. МЮ 53 (игра в запасе)
2. Ливерпуль 51
3. Челси 48
4. Астон Вилла 48
5. Арсенал 43
6. Эвертон 37
7. Уиган 33
8. Вест Хэм 33
9. Фулхэм 29 (две игры в запасе)
10. Манчестер Сити 28 (игра в запасе)
11. Халл Сити 28
12. Болтон 27
13. Сандерленд 27
14. Тоттенхэм 24
15. Ньюкасл 24
16. Портсмут 24 (игра в запасе)
17. Сток Сити 24
18. Блэкберн 23 (игра в запасе)
19. Миддлсбро 22
20. Вест Бромвич 22