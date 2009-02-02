Челси продержался весь матч против Ливерпуля, почти...

24 тур английской Премьер-лиги

Воскресными матчами завершился 24-й тур английской Премьер-лиги Ньюкасл - Сандерленд 1:1 (Амеоби 69 пен. - Сиссе 32) Ливерпуль - Челси 2:0 (Торрес 89, 90+4) Напомним, что в субботу, 31 января, сыграны матчи: МЮ - Эвертон 1:0 (Роналду 43 пен.) Арсенал - Вест Хэм 0:0 Астон Вилла - Уиган 0:0 Фулхэм - Портсмут 3:1 (Джонсон 14, Невлэнд 71, 80 - Наджент 84) Халл Сити - Вест Бромвич 2:2 (Менди 44, Фэгэн 69 - Симпсон 53, Брант 73 пен.) Мидлсбро - Блэкберн 0:0. Сток Сити - Манчестер Сити 1:0 (Битти 45) Болтон - Тоттенхэм 3:2 (Пюйгренье 31, Дэвис 63, 87 - Бент 73, 75) Положение в таблице 1. МЮ 53 (игра в запасе) 2. Ливерпуль 51 3. Челси 48 4. Астон Вилла 48 5. Арсенал 43 6. Эвертон 37 7. Уиган 33 8. Вест Хэм 33 9. Фулхэм 29 (две игры в запасе) 10. Манчестер Сити 28 (игра в запасе) 11. Халл Сити 28 12. Болтон 27 13. Сандерленд 27 14. Тоттенхэм 24 15. Ньюкасл 24 16. Портсмут 24 (игра в запасе) 17. Сток Сити 24 18. Блэкберн 23 (игра в запасе) 19. Миддлсбро 22 20. Вест Бромвич 22

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