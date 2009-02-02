Жеребьевка отбора Евро-2012 состоится в Польше 7 февраля 2010 г.

Жеребьевка отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу в 2012 году состоится в Польше 7 февраля 2010 года.

Как сообщает радио “Свобода”, соответствующее решение было принято на заседании Исполнительного комитета УЕФА, которое прошло в Ньоне.

Кроме того, Исполнительный комитет УЕФА утвердил маркетинговую стратегию по продаже прав на Евро-2012. Так, европейская стадия тендера начнется 6 февраля. Исполком также одобрил коммерческую концепцию Евро-2012.

После заседания Генеральный секретарь УЕФА Дэвид ТЕЙЛОР сообщил, что в мае этого года УЕФА проведет окончательный выбор арен и составит расписание матчей. “На данный момент каждая из двух стран (Украина и Польша) предложила по шесть городов. В каждой из них турнир будут принимать максимум по четыре города. В рамках следующего этапа нужно проверить, как идет подготовка стадионов и инфраструктуры. Евро-2012 требует огромной работы, но мы можем подтвердить, что эта работа идет», - сказал он.

Для того, чтобы попасть на чемпионат, кроме стран, которые его принимают, национальные сборные должны принять участие в отборочном турнире. С помощью жеребьевки команды делятся на группы, и из каждой группы в финальную часть выходит по одной команде. Туда имеют шанс попасть также и несколько команд, занявших второе место с наибольшим количеством баллов.