Житомирская область популяризирует свой туристический потенциал

Житомирская область начала популяризацию своего туристического потенциала в контексте подготовки к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании общественной коллегии по вопросам развития туризма заявил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации по гуманитарным вопросам Николай ЧЕРНЕНКО.

«Сфера туризма поддерживает почти 50 смежных отраслей и создает дополнительные рабочие места. Один турист дает работу десяти. Создание одного рабочего места в туристической отрасли в 20 раз дешевле, чем в промышленности. Местные администрации должны стимулировать вкладывание средств в туристическую отрасль, создавая благоприятные условия для деятельности соответствующих предприятий и организаций», - сказал Н.ЧЕРНЕНКО.

По его словам, Житомирская область имеет мощный потенциал для развития делового (конференции, семинары, выставки) и культурного туризма. Кроме выгодного географического положения, регион также имеет надлежащий уровень развития транспортных терминалов, большое количество исторических памятников архитектуры разных эпох и стилей, развитые творческие организации.

В то же время Н.ЧЕРНЕНКО заметил, что гостинично-ресторанное хозяйство области не достаточно мощно. “Также не привлекает туристов и запущенное состояние многих исторических памятников и архитектурных объектов, недостаточное благоустройство транспортных коммуникаций", - сказал он.

Заместитель председателя ОГА отметил, что для развития туризма в Житомирской области общественная коллегия решила создать в крупнейших городах области сеть туристически-информационных центров, обеспечить установление указателей туристических маршрутов, памятников истории, архитектуры и увеличить сеть туристических кружков во внешкольных и общеобразовательных учебных заведениях.