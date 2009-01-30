Беркута: Харьков есть реальным претендентом на матчи Евро-2012

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЕРКУТА уверен, что Харьков является одним из городов, которые реально претендуют на проведение матчей Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Харьковскую область, в ходе которой осмотрел объекты, которые сооружаются и реконструируются в городе в рамках подготовки к чемпионату.

"Могу сказать твердо: Харьков двигается к Евро-2012 уверенными шагами", - подчеркнул А.БЕРКУТА.

Он, в частности, положительно оценил увиденное, а что касается проблемных вопросов, то, по его мнению, органы местного самоуправления и исполнительной власти Харьковской области знают, как их решать.

"Там, где нужна помощь органов центральной власти (это касается экспертизы проектов, регулирования отдельных нормативных актов), мы договорились, как следует действовать”, - сказал первый заместитель министра. Он также заметил, что поскольку сегодня есть проблемы с финансированием объектов будущего турнира, то сейчас нужно полностью и окончательно решить все вопросы с проектной документацией на них.

Как сообщал УНИАН, А.БЕРКУТА является национальным координатором по вопросам методологии проектирования и строительства объектов Евро-2012.