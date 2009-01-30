Взлетно-посадочную полосу Львовского аэропорта продлят на 700 м

На основании утвержденного проекта реконструкции Львовского аэропорта распоряжениям главы Львовской облгосадминистрации от 23 января аэропорту в постоянное пользование передан земельный участок общей площадью почти 12 га земель запаса местного сельского совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, об этом сказал заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Сергей ТАРАТУТА.

По его словам, это позволит уже в ближайшее время начать подготовительные и земельные работы по удлинению взлетно-посадочной полосы аэродрома на 700 м, что будет отвечать требованиям безопасности Международной организации гражданской авиации.

Кроме того, облгосадминистрация принимает заявления от владельцев земельных паев, которые входят в пределы расширения аэропорта, по поводу их продажи.

В ближайшее время на сессию Львовского городского совета будет вынесен вопрос отведения земельных участков под продление искусственной взлетно-посадочной полосы аэродрома, строительство нового пассажирского терминала и строительство трансформаторной подстанции, которая будет обеспечивать электроснабжение реконструированных объектов международного аэропорта «Львов».

Как сообщал УНИАН, соответствие львовского аэропорта требованиям УЕФА и его готовность в определенные сроки является одним из ключевых условий предоставления городу права принять матчи финала чемпионата Европы 2012 года по футболу.