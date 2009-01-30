Завершен первый этап строительных работ по реконструкции НСК «Олимпийский»

Сегодня, 30 января, завершен первый этап строительно-монтажных работ по реконструкции НСК «Олимпийский».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО сегодня в ходе закладки капсулы с посланием к будущим поколениям в последнюю 448-ю сваю фундамента нижнего яруса трибун стадиона.

«Мы сегодня завершили первый этап строительно-монтажных работ по реконструкции НСК «Олимпийский» по закладке 448-ми свай», - сказал он.

Главный инженер ХК «Киевгорстрой» Александр ГАЛИЦКИЙ отметил, что первая свая на стадионе была забита 28 ноября 2008 года.

По словам министра, в планах на этот год - полностью завершить на стадионе все работы по нижнему ярусу трибун, усилить и восстановить верхний ярус, который не демонтируется, завершить перекладку всех инженерных сетей на территории стадиона, закончить обустройство подпорных стен и начать монтаж каркаса эстакады. Кроме того, в этом году должны начаться работы по монтажу железобетонного каркаса VIP-сектора и зоны болельщиков, а также монтаж основной части несущих конструкций покрытия, который будет закончен в 2010 году.

«Таким образом, этот объем работ при его полном выполнении обеспечит завершение строительно-монтажных работ в декабре 2010 года», - добавил А.ГАЛИЦКИЙ.

Первые официальные матчи на стадионе планируется провести до лета 2011 года.

По данным Ю.ПАВЛЕНКО, общая стоимость строительных работ, запланированных на этот год, составляет 800 млн. грн., предусмотренных в госбюджете по программе «Евро-2012» через Стабилизационный фонд. В частности, планируется, что генеральный подрядчик реконструкции, ХК «Киевгорстрой», вместе с субподрядными организациями выполнят работ на 482 млн. грн., 176 млн. грн. пойдет на окончательную оплату генеральному проектировщику, немецкой компании GMP, 15 млн. грн. - на оплату независимого консультанта, 91 млн. грн. - на закупку оборудования.

Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что проект реконструкции будет готов в марте, а в апреле будет готова утвержденная проектно-сметная документация.

По состоянию на сегодня, на объекте работает 725 рабочих и 150 единиц строительной техники. В периоды наибольшей нагрузки количество работающих на реконструкции может достигать 5 тысяч.