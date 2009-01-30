“Донбасс Арена” получила новые табло

«Донбасс Арена» получила два гигантских монитора площадью почти 92 кв. метра каждый и на будущей неделе, после установления строительных лесов, начнется их непосредственный монтаж.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе стадиона, контролировать составление будет лично представитель европейского подраздела компании Philips, производителя мониторов.

Каждый такой экран построен из 72 панельных модулей, которые состоят из пикселов и светодиодов. Гореть диоды могут только красным, зеленым и синим цветом, других вариантов не предусмотрено. Однако благодаря специальной технологии каждый светодиод одновременно принимает участие в тысячах цветовых решений, комбинируясь между собой за интенсивностью, яркостью и тому подобное. В итоге на табло будет рождаться около 65 тыс. цветов. Кстати, общий ресурс светодиодов превышает 70 тыс. часов работы, иначе говоря, их хватит на много лет вперед.

Компоненты светодиодной матрицы устроены таким образом, чтобы коректировать изображение в зависимости от степени освещенности стадиона и внешней температуры. Потому фактически болельщики увидят «идеальную картинку». Изображение будет выводиться на экран с помощью специального программного обеспечения, которое включает самодиагностику, редактирование, написание предварительно заданных сценариев, конвертацию изображений из разных форматов и т.п.

Табло «Донбасс Арены» максимально защищены от пыли и влаги. Их конструкция легко выдержит прямое попадание струй воды и устойчива к перепаду температур от «минус» 50 к «плюс» 50 градусов по Цельсию. При этом общее электропотребление при работе одного екрана - около 30 кВт/час. Для строений уровня «Донбасс Арены» это вполне приемлемо - система электроснабжения стадиона будет максимально отвечать требованиям, которые выдвигаются УЕФА к стадионам класса «Элит».

В соответствии со стандартами, «питать» донецкую арену будут 2 независимых источника, точнее 2 городских подстанции. Кроме того, на «Донбасс Арене» будут установлены еще 2 дизельных генератора - на крайний случай, если по какой-то причине обе подстанции вдруг выйдут из строя одновременно. Тогда состоится автоматическое введение резерва.

Электрическая система стадиона будет включена в общую систему автоматизированного управления домом (BMS) “умный дом”, который позволит обеспечить максимальную безопасность зрителей и полный мониторинг всех инженерных систем арены. На «Донбасс Арене» будет установлено множество датчиков, которые реагируют на движение. В том числе автоматически будет включатся/выключатся освещение помещений с появлением там человека - то есть комфорт и экономия электроэнергии одновременно.