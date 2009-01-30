Еврокомиссия удовлетворена визовым режимом с Украиной

В Представительстве Киев. 30 января. УНИАН. В Представительстве Европейской комиссии в Украине положительно оценивают реализацию соглашения об упрощении визового режима между Украиной и ЕС.

Об этом сказал, отвечая на вопрос журналистов, руководитель отдела политики, прессы и информации Представительства Европейской комиссии в Украине Дирк ШЮБЕЛЬ.

“Реализация соглашения об упрощении визового режима дает очень хорошие результаты”, - сказал он.

Д.ШЮБЕЛЬ отметил, что в 2008 году было выдано около 1 млн. шенгенских виз, что вдвое больше, чем в 2007 году.

Он также сообщил, что уже состоялось два раунда переговоров между Украиной и ЕС по поводу введения безвизового режима. “Мы очень активно и прогрессивно двигаемся вперед, но очень тяжело точно предусмотреть, когда именно можно будет достичь окончательной цели”, - сказал он.

“Знаю, что украинская сторона хочет получить безвизовый режим с ЕС до начала Чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Ну, поживем-увидим, сможет ли эта цель материализоваться, а на этот момент очень тяжело точную дату предусмотреть”, - сказал он. .

Он также выразил благодарность Украине за отмену визового режима для граждан ЕС. “Это имело хорошее влияние, чтобы определенным образом пропагандировать Украину, потому что очень много людей приехали в Украину из-за того, что им не нужно было получать визу, и это те люди, которые, возможно, в ином случае не приехали бы”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 18 июня 2007 года Украина и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима, которое вступило в силу 1 января 2008 года.