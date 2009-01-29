УЕФА наградили за пропаганду уважения и борьбу с расизмом

За пропаганду уважения и борьбу с расизмом, а также прочими негативными явлениями в футболе УЕФА получил Международную награду Вилли Дауме за достижения в области "фэйр-плей" (“честной игры“), сообщает uefa.com.

Первый вице-президент УЕФА Сенеш Эрзик по поручению президента Мишеля Платини получил награду 26 января в Стамбуле на гала-вечере, организованном под эгидой Международного комитета по "фэйр-плей" (CIFP), ЮНЕСКО и МОК и проведенном Турецким олимпийским комитетом. В адрес УЕФА были высказаны слова благодарности за стартовавшую прошлой весной кампанию Respect ("Уважение"), направленную против любых форм расизма или других явлений, угрожащих духу футбола. В качестве яркого примера плодов кампании CIFP привел атмосферу на ЕВРО-2008.

Во время континентального первенства в Австрии и Швейцарии УЕФА постарался привлечь как можно больше внимания к программе, чтобы воспитать уважение к самой игре, гимну соперника, судьям, окружающей среде и разнообразию участников футбольного действа. Эмблема кампании Respect была помещена на всех футболках и бутылках с напитками для игроков.

Затем кампания распространилась на все турниры и мероприятия под эгидой УЕФА, тогда как различные члены европейской футбольной семьи воплощают ее в жизнь на национальном и локальном уровнях.

УЕФА считает, что надо уважать разнообразие, которое обогащает наш континент. Это значит, что надо бороться с такими социальными недугами, как расизм, насилие, ксенофобия и гомофобия, а также поддерживать организации, пропагандирующие занятия спортом среди людей с различными болезнями и формами недостаточности.