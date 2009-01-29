«Бавария» жалуется, что Тимощук требует невозможного

Генеральный менеджер Баварии Ули Хенесс заявил, что переход полузащитника Зенита Анатолия Тимощука в немецкий клуб может не состояться из-за требований украинского футболиста.

"Тимощук выставил требования, которые мы выполнить не сможем. Теперь все зависит от того, готов ли он принять наше предложение", – приводит слова Хенесса Спорт день за днем со ссылкой на корреспондента Abendzeitung Патрика Штрассера.

Football.ua