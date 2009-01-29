«Бавария» жалуется, что Тимощук требует невозможного
13:47, 29 января 2009Футбол 2012
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Трансфер под вопросом
Генеральный менеджер Баварии Ули Хенесс заявил, что переход полузащитника Зенита Анатолия Тимощука в немецкий клуб может не состояться из-за требований украинского футболиста.
"Тимощук выставил требования, которые мы выполнить не сможем. Теперь все зависит от того, готов ли он принять наше предложение", – приводит слова Хенесса Спорт день за днем со ссылкой на корреспондента Abendzeitung Патрика Штрассера.
Football.ua
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